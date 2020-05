«Ciao mister», l’ex Sanremese Vella ricorda il compianto Gigi Simoni

Sanremo. «Di te grande mister, ricorderò sempre quando nel lontano 75/76 eri l’allenatore del Genoa ed io giocavo nella primavera».

A scriverlo sulla sua bacheca di Facebook è Enrico Vella, ex calciatore di Serie A e bandiera della Sanremese in C.

L’allenatore in questione è Luigi “Gigi” Simoni, mancato oggi all’età di 81 anni. Prima calciatore nella massima divisione e poi allenatore nella stessa categoria come nelle due inferiori, Simoni vanta innumerevoli promozioni e tante panchine nelle big: Genoa, Lazio, Napoli, Brescia e Inter, solo per ricordarne alcune.

«Mi convocavi sempre per fare la partita del giovedì con la prima squadra e per me da ragazzino qual’ero, era un’emozione incredibile – Spiega Vella sul social e aggiunge – Ricorderò sempre quando arrivavo al campo, tu mi venivi vicino e col tuo sorriso dolce e buono mi dicevi: “Ciao Vella, come stai”? Ed io preso dall’emozione ti rispondevo: “Benissimo mister!” Poi dandomi una pacca sulle spalle ti allontanavi regalandomi un altro sorriso. Negli anni a seguire ci siamo incontrati da avversari ed ogni volta ci salutavamo sempre con affetto, ringraziandoti perennemente per quello che mi avevi trasmesso. Ci sono tanti tra giocatori e persone hanno vissuto momenti più intensi con te, ma al sottoscritto sono passati pochi aneddoti per capire che persona eri. Ciao mister riposa in pace»