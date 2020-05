Cervo. Un’ automobile è andata a fuoco intorno alle 22 a Capo Mimosa sull’Aurelia nei pressi del campeggio. Le fiamme hanno gravemente danneggiato una Mini Cooper parcheggiata nel cortile di un condominio.

Secondo la ricostruzione di una testimone che ha chiamato i Vigili del fuoco di Imperia, il rogo sarebbe di origine dolosa: a provocarlo il lancio di una bottiglia incendiaria contro l’automobile da parte di due giovani a bordo di uno scooter bianco poi fuggiti via.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Diano Marina e agenti della questura del capoluogo. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto e per cercare di rintracciare i responsabili.