Centri Estivi per minori, Asd Insieme Sanremo: «Aspettiamo risposte da parte del Comune»

Sanremo. «Anche quest’anno, dopo varie discussioni in merito, si è dato il via all’organizzazione dei Centri Estivi per minori, molta è stata la preoccupazione delle famiglie che hanno espresso il bisogno di avere una collocazione “in sicurezza” dei propri figli per tutto il periodo estivo» – fa sapere l’ASD Insieme Sanremo.

Ha fatto da apri pista, per sensibilizzare le istituzioni, l’Associazione Civiltà Liberale di Sanremo, guidata da Alessandro Condò, e ASD Insieme Sanremo e L’albero dei Gufi, associazioni che da anni lavorano sul territorio.

«Proseguiamo in scia, presentando il nostro progetto di Centro Estivo, conforme alle linee guida emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia. La speranza è che arrivino al più presto, da parte del Comune di Sanremo, delle risposte, circa la possibilità di utilizzare delle strutture adeguate all’organizzazione dei Centri Estivi.

Non rimane molto tempo, le linee guida richiedono un’organizzazione precisa e dettagliata per riuscire ad accogliere i bambini in sicurezza e senza il rischio di contagi futuri da Covid-19. Le nostre preoccupazioni come associazioni sono molteplici, organizzare tutto in tempi strettissimi e dovendo raddoppiare, come da linee guida, il numero del personale coinvolto nel progetto, per la riuscita dei piccoli gruppi, richiederà uno sforzo enorme, ci auguriamo che la parte economica non ricada come al solito sulle famiglie della città, già provate dal periodo storico che stiamo tutti vivendo.

Augurandoci che si possa offrire un adeguato servizio, in sicurezza, al fine di alleggerire le preoccupazioni di tutti e rendere l’estate dei nostri bambini serena e spensierata, attendiamo indicazioni per proseguire il nostro lavoro» – afferma Elisa Moscardi, responsabile ASD Insieme Sanremo.