Carrello della solidarietà, nell’Imperiese raccolta alimentare straordinaria di Cri per soddisfare le esigenze dei più bisognosi

Imperia. Croce Rossa Liguria, in collaborazione col Gruppo ARIMONDO (catena distribuzione PAM ed Eurospin), organizza una raccolta alimentare straordinaria per poter soddisfare le esigenze dei più bisognosi.

«Il coronavirus ha accentuato il bisogno di pacchi alimentari non solo per le famiglie tipicamente in difficoltà, ma si sono create nuove fragilità che coinvolgono le persone rimaste senza reddito a causa della perdita del lavoro per la chiusura o la sospensione dell’attività. Per questo motivo sabato 16 maggio, nei 31 punti vendita del Gruppo Arimondo situati nella nostra regione, si terrà una raccolta alimentare straordinaria.

I nostri volontari, in divisa o pettorina, nel rispetto delle normative di sicurezza, invitano la popolazione a contribuire a questa Spesa Solidale, ponendo un prodotto, meglio se non deperibile, nei carrelli della spesa CRI.

Tutti i beni raccolti saranno, nei giorni successivi, distribuiti dall’Area Sociale dei Comitati CRI coinvolti nella raccolta alle famiglie bisognose» – spiega la Croce Rossa Liguria.