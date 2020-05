Caritas San Giuseppe di Porto Maurizio, salgono a 400 le persone assistite

Imperia. Prosegue presso la Caritas San Giuseppe di Porto Maurizio, presso la parrocchia della Fondura, la distribuzione di pacchi spesa. Salgono a 400 le persone assistite. Anche ieri è stato giorno di consegna di borse contenenti alimentari e beni di prima necessità e per smaltire la coda ci sono volute alcune ore. Le famiglie che chiedono sostegno, ora, sono 94, per la maggior parte italiane.

Un grosso sforzo per i operatrici e operatori dell’associazione attiva da 30 anni . Il gruppo è coordinato da Romana Riva. «Devo ringraziare -dice la Riva - tutti quelli, singoli cittadini e aziende che non hanno mai fatto mai mancare il loro sostegno durante questa emergenza che ha visto decuplicare le persone assistite. Un grazie volontari della Protezione civile e all’assessore Simone Vassallo per l’appoggio logistico prestato».

Per sostenere la Caritas San Giuseppe donazioni possono essere effettuate sul conto della Bacca Carige, codice IBAN IT93DO617510501000001521970.