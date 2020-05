Bordighera. L’Amministrazione ha scelto di posticipare a dopo il 31 agosto i lavori per il rifacimento del marciapiede che va da Via Ferrara all’Ospedale Saint Charles per andare incontro alla richiesta avanzata dagli operatori commerciali della zona, che avevano espresso preoccupazione per i disagi che il cantiere avrebbe potuto causare.

«In una fase come quella attuale sostenere il tessuto economico cittadino significa immettere risorse senza trascurare le esigenze degli operatori, che devono essere messi in condizione di riprendere la loro attività nella miglior condizione possibile – dichiara il sindaco Ingenito - Per lo stesso motivo saranno sospesi fino al temine della stagione estiva anche i lavori per le pavimentazioni esterne della Rotonda: vogliamo evitare che polvere e rumori possano creare problemi agli esercizi di ristorazione in un’area di grande attrattiva».

Tre, d’altra parte, sono i cantieri in avvio in questi giorni a Bordighera: la nuova scuola dell’infanzia di via Napoli, l’intervento di impermeabilizzazione della vasca d’accumulo dell’acquedotto e la messa in sicurezza antisismica della scuola Rodari.

«Dopo lo stop legato all’emergenza sanitaria, riprendiamo con lavori importanti per la città; sono particolarmente felice che due riguardino gli spazi dedicati ai più piccoli: è un bell’auspicio per il nostro futuro» - commenta l’assessore Marco Laganà.