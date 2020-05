Camporosso, lo “Zaccari” è nuovamente aperto al pubblico: ecco le norme per chi pratica atletica leggera

Camporosso. Il campo Zaccari è nuovamente aperto al pubblico, ma chi intende praticare le discipline dell’atletica leggera (corsa o salti o lanci), dovrà adattare i comportamenti alle norme proposte dalla Fidal per garantire il distanziamento sociale:

– allenamento di corsa lunga fuori dalla pista (es. ciclabile, strada);

– ripetute di resistenza con partenza sfalsata e non in scia;

– corse di velocità in corsie alternate (una si e una no);

– lanci con attrezzo personale

– salti: in alto – telo personale da apporre sul materasso prima del salto, in lungo – rivoltare bene sabbia ad ogni salto

– spogliatoi chiusi

– bagni momentaneamente chiusi, fino a nuovi adeguamenti

– affollamento massimo sul campo 70 persone

– no pubblico, allenamento “a porte chiuse”

– distanza di almeno 2mt nelle fasi di riposo.