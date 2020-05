Camporosso. Dopo aver donato migliaia di mascherine, la comunità cinese, rappresenta in questo caso dal “Sushi Fan” delle Braie ha regalato cinquanta pasti alle famiglie più fragili del territorio di Camporosso. Ogni pasto era composto da una porzione di riso cantonese, carne di pollo con contorno di verdure di stagione e una bottiglietta d’acqua. In totale, grazie al gesto del noto ristornate cinese, sono state una quindicina le famiglie servite.

«Ringrazio il Sushi Fan di Camporosso per encomiabile iniziativa – ha detto il sindaco Davide Gibelli -. E’ l’ennesima dimostrazione di grande sensibilità e vicinanza nei nostri confronti. Il mio grazie va anche ai volontari della Protezione civile, che oltre a distribuire i pasti hanno rinunciato a quelli che il ristorante aveva preparato per loro per donarli alle famiglie più colpite dalla crisi».