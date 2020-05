Camporosso, gattino ferito da rasaerba abbandonato dalla mamma e salvato dall’uomo

Camporosso. Un gattino di poche settimane, ferito involontariamente da un giardiniere che stava falciando l’erba in campagna, e abbandonato dalla propria madre. E’ la storia del piccolo Ruben, un bellissimo cucciolo di gatto dal pelo fulvo.

Con il fratellino si trovava in una “cuccia” creata dalla mamma gatta, che aveva trovato per i suoi piccoli un rifugio tra l’erba alta, scavando nel terreno. La gatta non poteva sapere che quella campagna sarebbe stata pulita a breve e così, quando l’uomo ha azionato il rasaerba per falciare il prato, ha involontariamente ferito uno dei due cuccioli.

Mamma gatta a quel punto è tornata, ha preso con sé il piccolo rimasto illeso, lasciando solo al suo destino il povero Ruben. Un comportamento che sembra crudele, ma che risponde alla logica del mondo animale: la gatta, infatti, sapeva che per quel cucciolo ferito non avrebbe potuto far nulla. Se lo avesse portato via con sé, sarebbe morto in poco tempo.

Del piccolo Ruben si sono così presi cura gli essere umani, perché tra tanti egoismi e difetti, ci sono ancora persone di cuore. Come la giovane Jessica che ha portato Ruben a casa con sé. Ieri, il veterinario ha messo tre punti alla ferita del piccolo micio prima di riconsegnarlo alle amorevoli cure della ragazza, che gli dà il latte con il biberon.

Ruben non è ancora fuori pericolo, ma è circondato dall’amore di tanti che hanno preso a cuore la sua storia e che ora sperano in una sua guarigione.