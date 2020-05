Camporosso, donazione ACEB per famiglie in difficoltà

Camporosso. L’associazione ACEB (Associazione Culturale Eventi Benefici), presieduta da Stefano Urso, ha consegnato al comune di Camporosso e alla protezione civile di Bordighera 25 chili di caffè Lavazza in pacchi da 250 grammi, per un totale di 319 euro, e 11,375 chili di cioccolato, per un totale di 304,04 euro.

Il tutto verrà diviso in parti uguali, per la distribuzione della spesa sociale alle famiglie bisognose.