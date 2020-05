Camporosso. L’associazione Aceb ha donato in data odierna quattro termometri digitali a infrarossi senza contatto, strumento importantissimo per la misurazione corporea dei pazienti prima del trasporto in ambulanza, in questo periodo ancora di pandemia coronavirus. Questi termometri sono stati consegnati alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e alla Croce Verde Intemelia di Ventimiglia.

«Ringraziamo tutte le persone che hanno dimostrato pieno coinvolgimento e sostegno all’iniziativa, manifestando di avere a cuore la mission di Aceb per la raccolta fondi pro-emergenza Covid-19, di cui sono stati acquistati presidi sanitari e donati in beneficenza.

Nonostante le difficoltà e i sacrifici di questo periodo non ci siamo mai fermati, così insieme a voi tutti, abbiamo potuto compiere un grande gesto di solidarietà. Grazie alla grande generosità e senso di altruismo che ci avete dimostrato, abbiamo potuto acquistare e donare:

- 400 mascherine chirurgiche;

- 1.000 guanti;

- 10 litri di gel igienizzante;

- 15 occhiali protettivi;

- 155 tute di categoria 3 ad alto rischio;

- 500 copri calzari;

- 300 mascherine FFP2;

- 4 termometri digitali a infrarossi senza contatto.

Naturalmente se voi continuerete a darci fiducia, noi potremo continuare su questo percorso. Bastano anche pochissimi euro, vi garantiamo che messi tutti assieme, diventano somme importanti e si possono fare grandi cose, così come vi abbiamo dimostrato. Per fare la donazione, segui le istruzioni sul nostro sito internet www.aceb-ets.com» – fa sapere Stefano Urso, presidente Aceb.