Campionato Italiano Enduro 2020, aggiornato il calendario: la gara a Arma di Taggia sarà il 31 ottobre e 1° novembre

Genova. E’ stata pubblicata la nuova versione del Calendario Nazionale Enduro FMI 2020. Numerose competizioni e weekend di gara attendono piloti, addetti ai lavori e appassionati.

Di seguito, il calendario degli Assoluti d’Italia, strutturato su otto giornate:

4 – 5 luglio: Casina – RE

1° – 2 agosto: Passirano – BS

3-4 ottobre: Breno – BS

31 ottobre – 1° novembre: Arma di Taggia – IM

Sarà un tricolore lungo e di alto livello in cui si confronteranno atleti di indiscusso valore. Quattro le prove dell’Italiano Under 23 e Senior mentre il tricolore Enduro Major si svilupperà su tre tappe. I giovanissimi del MiniEnduro saranno impegnati in quattro giornate distribuite su due fine settimana. In calendario anche il Trofeo Extreme Enduro. Da definire le date del Trofeo MaxiEnduro&Scrambler e dei monomarca Ktm e Husqvarna.

Nella stesura del calendario nazionale, il Comitato Enduro FMI ha tenuto fortemente in considerazione l’attività territoriale organizzata dai Comitati Regionali, di primaria importanza per la disciplina.

Giovanni Copioli, presidente FMI: «Anche l’Enduro è pronto per ripartire con grande entusiasmo. Gli Assoluti sono uno dei campionati nazionali più importanti a livello internazionale e, dopo un periodo difficile per tutti, sarà davvero emozionante vedere i nostri piloti in gara, sia nella competizione di punta che negli altri campionati, in cui centinaia di piloti si confronteranno sulle Prove Speciali con uno spirito di agonismo e, allo stesso tempo, sportività».