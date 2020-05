Camionista dà in escandescenze all’autogrill di Bordighera: accompagnato in ospedale

Bordighera. Un camionista bulgaro di 44 anni, proveniente dalla Spagna, ha dato in escandescenza stamani nell’area di servizio di Bordighera Sud, sull’Autofiori. L’uomo era giunto nella notte a bordo dell’autoarticolato ed era andato a sbattere, per cause ancora da accertare, contro un muretto dell’area di sosta.

Intorno alle 11, poi, l’uomo ha dato in escandescenza, tanto che sono dovuti intervenire gli agenti della polizia stradale, fcon due pattuglie, e un equipaggio di Ponente Emergenza. Probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, dopo aver distrutto i finestrini e il parabrezza del suo tir, l’uomo si è lanciato nelle aiuole dell’area di servizio, provocandosi delle escoriazioni. All’arrivo dei soccorsi, il camionista ha continuato ad urlare e agitarsi tanto che si è reso necessario il suo trasferimento al punto di primo intervento dell’ospedale di Bordighera.