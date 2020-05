Breil-sur-Roya, c’è il via libera a escursioni, pesca e rafting

Breil-sur-Roya. «Tre buone notizie in questo periodo di uscita progressiva dal lockdown». Le annuncia il sindaco di Breil-sur-Roya André Ipert, che dà il via libera a praticare sport acquatici, pesca ed escursione sul Roja: fiume inaccessibile, fino ad oggi, a causa dei provvedimenti presi per contrastare il Covid-19.

Da oggi sono autorizzate:

– la pratica della pesca nel Roya, mantenendo la distanza di un metro tra le persone;

– la pratica del rafting e di qualsiasi altro sport acquatico, con meno di 10 persone per gruppo;

– le escursioni, con una distanza interpersonale di un metro e un massimo di 10 praticanti.