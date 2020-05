Braccianti, Rete Sanremo Solidale sposa il messaggio di Soumahoro: «Regolarizzazione immediata»

Sanremo. Rete Sanremo Solidale si accora alle richieste di stabilizzazione da parte dei migranti stranieri ed italiani e sposa il messaggio di Aboubakar Soumahoro, sindacalista: «vanno regolarizzati gli esseri umani, e non le braccia».

«Una regolarizzazione di pochi mesi, fino a che quelle braccia vengono utili, per poi abbandonare le persone per la strada, o rispedirle al proprio paese di provenienza si chiama sfruttamento.

Per questo ci uniamo alle voci di ‘Siamo qui – Sanatoria Subito’ per una regolarizzazione immediata, totale, di tutte e di tutti, per sempre. Viva le lavoratrici e i lavoratori! Non perdiamo anche questa occasione» - afferma.