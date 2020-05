Bordighera, riapre il Giardino Esotico Pallanca

Bordighera. Il 19 maggio riapre il Giardino Esotico Pallanca.

«Durante questo periodo di forzata chiusura, nel rispetto dei decreti, abbiamo provveduto alla manutenzione ed alla messa a dimora di nuovi esemplari.

Riteniamo che a seguito del lungo periodo di lockdown sia doveroso da parte nostra dare la possibilità ai futuri visitatori di beneficiare degli spazi aperti del Giardino Esotico. Per questo motivo proponiamo la nostra iniziativa “una giornata in Giardino” . Dal 19 maggio al 19 giugno tutti i venerdì l’ingresso sarà gratuito. Nei restanti giorni proponiamo un “2 per 1”.

Per ogni visitatore pagante un ingresso è offerto. Come sempre, ingresso gratuito per i bambini di età

inferiore ai 12 anni. Ingresso ridotto al 50% per gli over 65» - fa sapere la direzione del Giardino Esotico Pallanca.