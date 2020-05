Bordighera piange la “Signora Bianca”: ultima storica albergatrice della Città delle Palme

Bordighera. La città delle Palme ha perso l’ultima albergatrice, figlia di albergatori di Bordighera, Bianca Maria Koerner in Ciarlini, che si è spenta ieri nella propria abitazione dopo una vita dedicata al lavoro, alla famiglia e ai gatti che amava tanto e che nel suo albergo non mancavano mai.

Conosciuta da tutti come “La Signora Bianca”, era proprietaria dell’Hotel Bordighera & Terminus, albergo a tre stelle di Corso Italia, nel cuore della città.

L’Hotel Bordighera & Terminus aveva una conduzione familiare: prima di Bianca Maria, a gestirlo erano stati i suoi genitori Francesco Koerner e Maria Giacobbe. Una famiglia che vanta, tra i suoi antenati in linea diretta anche Theodor Koerner, a cui il Manzoni dedicò l’ode “Marzo 1821”.

«Sono praticamente cresciuta lì dentro, quando se ne occupavano lei e mia zia, sua figlia, Barbara Ciarlini – racconta la nipote Alice Ciarlini Koerner -. Era come stare in una grande famiglia: chiunque abbia lavorato lì ne porta ancora il ricordo nel cuore, e ci pensa con nostalgia».

L’albergo ha chiuso definitivamente i battenti nel 2005 a causa della mancanza delle condizioni necessarie per continuare la gestione. Oltre all’attività alberghiera, dal 1984 fino al 2005 è stato attivo anche il ristorante estivo «Il Topo d’Albergo», che consentiva sia agli ospiti che a esterni di gustare la cucina e le pizze nel grande giardino davanti all’hotel, in un’atmosfera luminosa da belle époque che incantava soprattutto gli stranieri.

«Lavorare in albergo, o al Topo, era un’esperienza – ricorda Alice -. La nonna, la “Signora Bianca”, è stata una zia, una mamma, una nonna, non solo per me, ma per tanti. Rimproverava, sgridava e riprendeva, ma sapeva anche complimentarsi e avere parole gentili per chi se le meritava. Le mie prime esperienze di lavoro le ho avute lì, e lì ho i miei ricordi più intensi. E sono onestamente orgogliosa di portare il suo cognome».

Bianca Maria Koerner lascia la figlia Barbara, i nipoti Alice e Francesco, la nuora Giovanna, i parenti e gli amici che le hanno voluto bene.

La famiglia le darà l’ultimo saluto martedì 12 maggio, con una cerimonia privata.

Alla famiglia Koerner Ciarlini vanno le sentite condoglianze di Riviera24.

[Nella foto la Signora Bianca Maria Koerner e la nipote Alice]