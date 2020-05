"grazie"

Bordighera, perde la mamma e ringrazia Ponente Emergenza: «Avete alleviato le sue sofferenza, siete angeli»

«Con una gentilezza encomiabile, ma soprattutto con una pazienza infinita, sono andati in tutti questi anni con l'ambulanza a prendere mia madre a casa per portarla in dialisi, e quindi di nuovo a casa», racconta Rino Crudi

