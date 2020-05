Bordighera, il sindaco Ingenito negativo al coronavirus

Bordighera. Il sindaco Vittorio Ingenito è risultato negativo al Covid-19. L’esito del tampone gli è stato comunicato in serata.

Lo scorso 28 aprile era stato lo stesso primo cittadino di Bordighera ad annunciare di aver fatto un tampone perché nel test sierologico a cui si era sottoposto le IgM erano risultate positive, mentre le IgG negative: «Questo significa - aveva spiegato in un video messaggio alla cittadinanza – Che sono potenzialmente all’inizio della malattia».

L’esito dello screening sierologico, infatti, non è sufficiente: per escludere o confermare la presenza del virus cinese è necessario sottoporsi anche al tampone.

Dopo qualche giorno di attesa, l’ultimo esame ha escluso l’infezione da coronavirus. «Posso tornare a casa», ha commentato Ingenito, che per evitare di contagiare i suoi cari, la moglie e la figlioletta, era rimasto in isolamento in un altro alloggio.