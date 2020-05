Bordighera, è possibile ricorrere al bando per l’assegnazione del fondo per la morosità incolpevole

Bordighera. «Il Comune di Bordighera ricorda ai Cittadini la possibilità di ricorrere al bando per l’assegnazione del fondo per la morosità incolpevole, aperto nel 2016 per aiutare coloro che sono impossibilitati a provvedere al pagamento del canone locativo e destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida».

Possono accedere al sostegno i residenti che, in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge ed indicati nel bando, si trovino in difficoltà a saldare l’affitto a causa di:

perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdite di avviamento in misura consistente;

malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali; altre situazioni, opportunamente documentate, che determinano perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

Le domande devono essere presentate, previo appuntamento telefonico al numero 0184 272466, presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bordighera, in via Sant’Ampeglio 3. Il bando ed il modello di domanda sono disponibili sul sito www.bordighera.it, all’indirizzo https://trasparenza.bordighera.it/index.php/amm-trasparente/bando-lassegnazione-del-fondo-la-morosita-incolpevole-2016/.