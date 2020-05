Bordighera, è lutto in Arziglia per la morte di Maddalena De Benedetti “Manin”

Bordighera. E’ spirata oggi, a 97 anni, Maddalena De Benedetti, per tutti “Manin”. Figlia di pescatori, Manin ha vissuto tutta la vita nel quartiere dell’Arziglia, dove era nata in via dei Pescatori. Figura storica del popoloso e antico rione bordigotto, appartenente alla famiglia detta “I Fulai”, Maddalena portava il nome, non a caso, della santa a cui è dedicata la chiesa di Bordighera Alta. Era nipote, tra l’altro, del famoso pescatore ü Pipu a cui è dedicato il sentiero che dal porto conduce alla spiaggia della “Conchetta”, vicino all’ex campo da calcio.

Amata da tutti, ha sempre avuto una parola giusta per chi incontrava, tanto da essere considerata un vero e proprio punto di riferimento, un’istituzione per il suo quartiere. Madre di Giovanni Allavena, ex assessore comunale di Bordighera, e nonna di Federico, ha anche partecipato attivamente, con i suoi saggi consigli, al successo dell’azienda di famiglia “Cactus Allavena”, fondata nel 1831 da Francesco Allavena.

Lo scorso mese di febbraio era mancata la sorella di Manin, Assunta, altra storica figura dell’Arziglia. Oggi è spirata anche lei, ma resterà nei cuori di molti per la sua saggezza e dolcezza infinite.

Alla famiglia Allavena-De Benedetti vanno le condoglianze della redazione di Riviera24.