Bordighera, da mercoledì riapre la biblioteca del museo Clarence Bicknell

Bordighera. A partire da mercoledì 27 maggio la biblioteca del museo “Clarence Bicknell” di Bordighera riaprirà agli utenti tramite prenotazione e appuntamento da effettuare al numero telefonico 0184 263601 o scrivendo una email all’indirizzo bicknell@istitutostudiliguri@191.it.

Per il servizio di consultazione, che si svolgerà il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 16, sarà necessario richiedere le opere desiderate durante la prenotazione (limite di 5 volumi per sessione di studio). Per accedere al servizio occorrerà osservare le norme previste dal Regolamento di accesso in base ai Dcpm e le disposizioni regionali: indossare mascherina e guanti, depositare gli effetti personali, rispettare il distanziamento fisico.

I volumi consultati non saranno disponibili al pubblico e agli operatori per i successivi dieci giorni per la necessaria sanificazione. Per agevolare l’attività di studio, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri attiverà inoltre, per le opere moderne, un servizio di prestito straordinario della durata di due settimane, da prenotare tramite colloquio telefonico.