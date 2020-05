Bordighera, circolo cittadino Forza Italia si rinnova: tutte le cariche

Bordighera. Si è svolta la prima riunione del circolo cittadino di Forza Italia, presenziata dal commissario provinciale Simone Baggioli e da quello cittadino Antonello Lacala. Intervenuti telefonicamente anche il commissario regionale FI Carlo Bagnasco e l’onorevole Giorgio Mulé.

Al termine della seduta il commissario cittadino ha nominato per proseguire in progetti:

– Vice commissario e responsabile comuni limitrofi: Gianluca Maredi

– Responsabile pubbliche relazioni e contatti media: Francesco Verrando

– Responsabile per Ospedaletti: Maurizio Poggio

– Responsabile tesseramento: Claudio Audisio

– Responsabile per le Vallate: Mauro Ruggeri

– Probiviri: Avvocato Ugo Fogliano

Antonello Lacala concludendo la riunione nel ringraziare tutti i simpatizzanti presenti, congiuntamente al commissario Provinciale Simone Baggioli ha indicato quelle che sono le linee guida del partito per un rilancio immediato della Città e comprensorio per recuperare la crisi dovuta al Covid 19. Al centro del progetto ci sono le famiglie e le imprese, e gli anziani.

«La squadra sta crescendo di giorno in giorno, evidenziando che la politica svolta dal partito in questi mesi così duri per tutti sta dando i risultati auspicati - ha detto Lacala -. Sono orgoglioso di rappresentare FI e sono certo che tutti i soci del circolo cittadino riusciranno, col loro entusiasmo e le loro competenze, a dare un grande contributo. Ringrazio Simone Baggioli, Carlo Bagnasco e Giorgio Mulè per il loro intervento e per la loro vicinanza».