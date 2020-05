Bonus bici, a Sanremo l’accoglienza è tiepida: molte richieste, pochi acquisti

Sanremo. Non sembra aver attratto più di tanti clienti nei negozi di biciclette il bonus introdotto dal Governo per l’acquisto di biciclette, hoverboard, segway e monopattini elettrici. E’ un contributo pari al 60% della spesa sostenuta con un massimale di 500 euro. In una prima fase bisognerà conservare la ricevuta che verrà poi rimborsata dallo Stato, poi tramite le credenziali Spid il bonus verrà applicato direttamente dal rivenditore.

«Per adesso qualcosina si sta muovendo, però la normativa non è ancora chiara e probabilmente Sanremo è una città un po’ piccola e, nonostante la ciclabile, la bici viene vista più come svago che come mezzo di trasporto», spiega Antonino di “Sanremo bici”.

I Comuni nei quali viene applicato questo bonus sono i capoluoghi e le città con più di 50.000 abitanti.

«Abbiamo tantissimi clienti che chiedono informazioni sul bonus, ma noi non abbiamo ancora istruzioni precise su come agire e dobbiamo vedere se aderire o no» dice Domenico di “Biciclissima Olmo”