Bissolotti di Liguria Popolare, «Serie preoccupazioni per tenuta comparto economico commerciale della regione»

Sanremo. «Siamo seriamente preoccupati della tenuta del comparto economico commerciale del nostro paese e della Liguria in particolare – dichiara Antonio Bissolotti Vice Presidente di Liguria Popolare – Ad oggi su 2,6 milioni di richieste di cassa integrazione in deroga solo 35mila hanno ricevuto il sussidio».

«Il governo non può scaricare le proprie responsabilità sulle regioni – prosegue Bissolotti- In particolare la Regione Liguria è stata tra le prime a comunicare a livello centrale i dati eppure tante persone non hanno visto il rateo di marzo e visto che le banche non anticipano, gli imprenditori devono sopperire».

«Per non parlare poi di artigiani, commercianti, ristoratori, piccole imprese,…..che non hanno bisogno di prestiti per cumulare debiti, ma necessitano per contro di immediati contributi a fondo perduto per non finire nel baratro».

«Liguria Popolare, verificata l’ennesima inadeguatezza di Conte e del suo governo – precisa Bissolotti – sollecita una forte presa di posizione delle forze politiche affinché lo Stato intervenga al più presto a sostegno dei cittadini ormai allo stremo delle loro forze».

«La stagione turistica è alle porte con prospettive tragiche per tutto il comparto – conclude Bissolotti – È finito il tempo delle rassicurazione, è giunto il momento dei fatti concreti».