Biancheri chiede di “normalizzare” l’ospedale Borea, dall’assessore Viale arriva lo stop: «Invito alla prudenza»

Sanremo. Da più parti della Liguria sono arrivate in questi ultimi giorni richieste pubbliche rivolte all’assessore alla Sanità, nonché vicepresidente della Regione Sonia Viale, per una pronta riapertura dei pronto soccorsi e degli ospedali convertiti alla cura esclusiva del Covid-19. Dalla provincia di Imperia, un appello lo ha rivolto il sindaco Alberto Biancheri che è intervenuto personalmente in una riunione in videoconferenza che si è svolta “a porte chiuse” l’altro ieri, alla quale hanno partecipato sia Viale che il direttore dell’Asl1 Damonte Prioli.

Il primo cittadino matuziano ha definito “insostenibile” la permanenza dell’ospedale Borea quale centro provinciale per la cura dei contagiati, chiedendo contestualmente l’apertura di una struttura terza rispetto all’ospedale e la riattivazione del pronto soccorso.

«Forse qualcuno ha dimenticato che la pandemia è ancora in corso e che la Fase 2 non prevede la riapertura dei pronto soccorsi e degli ospedali dedicati alla cura del coronavirus. Così come non è ancora ammessa l’auto-presentazione presso i nosocomi, ha replicato alle polemiche, a distanza, durante la conferenza stampa serale del presidente Toti, l’assessore Sonia Viale. Fase 2 non significa nemmeno smantellare la rete ospedaliera che invece dobbiamo ancora impegnarci a mantenere. Invito alla prudenza, alla cautela, anche nel fare politica».

Il presidente Giovanni Toti, sempre nella stessa occasione della consueta conferenza stampa serale di oggi, ha ribadito la volontà di anticipare alcune nuove riaperture (si pensa all’abbigliamento). Esse saranno da concordare con il governo.

Secondo i dati forniti dalla Regione e Alisa, l’azienda ligure sanitaria, in Liguria il valore R0/RT calcolato è pari a 0,75. Si precisa che “la Liguria al pari delle altre regioni ha sempre comunicato tutti i dati all’Istituto Superiore di Sanità, che oggi ha confermato per iscritto ad Alisa la presenza di un ‘problema tecnico che non ha permesso la stima, assicurando al contempo che è stata trovata una soluzione per rendere noto anche il dato ligure già dalle prossime ore”.