Bando per il diritto allo studio della Fondazione Casertelli, 4000 euro alle famiglie colpite dalla crisi

Ventimiglia. La Fondazione Livio Casartelli – Ippolita Perraro ha pubblicato il bando per la presentazione della richiesta di aiuto economico per le famiglie di studenti universitari fuori sede residenti in Provincia di Imperia.

Il Cda ha stanziato la somma di 4.000 euro a sostegno, delle famiglie colpite dalla crisi economica dovuta al diffondersi del “Covid-19” e del diritto allo studio di tutti gli studenti che ogni anno si spostano dalla nostra Provincia per andare a studiare in tutte le città universitarie italiane, europee ed internazionali.

“Dopo molte iniziative solidaristiche a favore delle associazioni locali, la Fondazione Casartelli-Perraro vuole offrire oggi un aiuto a tutti quegli studenti imperiesi che ogni anno si spostano per motivi di studio – afferma il Presidente Armando Bosio – le cui famiglie si sono trovate in difficoltà economica ma che devono, comunque, continuare a pagare il canone di locazione della stanza condotta dal figlio”.

Il bando con tutte le informazioni e i relativi allegati, è scaricabile online dal sito www.fondazioneliviocasartelli.org ed è consultabile attraverso la pagina Facebook della #Fondazione Livio Casartelli Ippolita Perraro – Ufficiale.

I requisiti per la partecipazione sono contenuti nel bando. Il termine di presentazione delle domande è il 23 maggio 2020 ore 12,00.