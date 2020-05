Aumenta il tempo trascorso in casa e il consumo di energia: scopri le offerte Iren Quick Web Luce e Iren Revolution Luce

Con l’emergenza coronavirus il tempo trascorso tra le mura domestiche è inevitabilmente aumentato. Per riempire le giornate sono molte le ore impiegate a guardare la televisione, ad ascoltare la radio e a utilizzare il computer, ma anche semplicemente si tende a pulire maggiormente la casa ad esempio passando con più frequenza l’aspirapolvere.

Si tratta di gesti che comportano una forte crescita dei consumi di energia con una conseguente lievitazione delle bollette della luce. La soluzione? Aderire ad offerte più convenienti che siano in linea con le esigenze del momento come ad esempio quelle di Iren Quick Web Luce e Iren Revolution Luce di Iren Luce Gas e Servizi. Ma scendiamo nel dettaglio e scopriamo qualcosa di più.

Iren Quick Web Luce è la promozione luce per le tue utenze domestiche. Questa offerta prevede una tariffa monoraria, vale a dire il prezzo rimane invariato per tutte le ore del giorno che è pari a 0,052 €/kWh della componente energia ed è bloccato per un anno dal momento dell’attivazione.

Ma perché conviene? Iren Quick Web Luce non richiede alcun tipo di intervento tecnico, nessun deposito cauzionale, nessuna spesa per il passaggio al mercato libero e si attiva in maniera semplice e veloce con un clic direttamente online.

Iren Revolution Luce è invece l’offerta che ti garantisce l’aiuto di tecnici specializzati, pronti a darti assistenza nel caso si verificassero dei guasti nella tua abitazione. Questa promozione ti regala inoltre un bonus in bolletta e una polizza di assistenza casa per i piccoli guasti. Aderendo otterrai un bonus di 30 euro sulle bollette così suddiviso: 10 euro di bonus di ingresso accreditati sulla prima bolletta, 10 euro messi a disposizione nella bolletta del sesto mese di fornitura e 10 euro di bonus sulla bolletta del dodicesimo mese.

In questo caso il prezzo, fisso e invariabile, è di 0,079 €/kWh, una tariffa valida tutti i giorni per tutte le fasce orarie che rimarrà bloccata per 24 mesi dal momento dell’attivazione della fornitura.

Inoltre con l’offerta di Iren per l’energia elettrica riceverai in regalo una polizza AXA Assistance di cui potrai usufruire gratuitamente 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno per i tuoi guasti domestici e garantirti così l’assistenza e il servizio di pronto intervento di professionisti del settore come elettricisti, idraulici e fabbri.