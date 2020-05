Attività giovanile della I Zona Fiv, un successo la prima lezione

Genova. Ottima la partecipazione e il gradimento per il primo incontro online sull’attività giovanile della I Zona FIV. Nella serata del 13 maggio più di 50 utenti si sono collegati per seguire in diretta webex la lezione sulle classi doppie giovanili.

La relatrice Fernanda Sesto è riuscita a trasmettere via webcam tutta la sua competenza e preparazione nella gestione di un equipaggio. Tra i partecipanti, c’è stata una grande partecipazione da parte degli atleti, senza dimenticare i molti istruttori FIV connessi.

Il prossimo intervento è in programma mercoledì 20 maggio alle 18. La lezione riguarderà la classe Optimist con argomento: regolazione della vela, partenza e approccio alla prima fase della bolina. Il relatore sarà Riccardo De Felice. I posti sono limitati, pertanto gli interessati devono contattare, a partire dal 13 maggio ed entro le

12 del 20 maggio, il DSZ Luca Bogliolo al fine di ricevere le istruzioni necessarie per accedere alla lezione ( email: lucab1993@hotmail.it – Whatsapp: 3926372711 ).

Tutte le lezioni sono registrate e possono essere viste sul sito di primazona.org. Nella pagina di apertura c’è il link “Attività Giovanile Online” che porta alla pagina dove verranno caricate di volta in volta i video delle lezioni.