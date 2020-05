ASPI, Gagliardi (Cambiamo!): «Governo prenda decisioni o rischiamo la morte dell’economia italiana»

Genova. «Non ci voleva una pandemia con una crisi di proporzioni mondiali per capire che l’Italia è gestita da un governo di incapaci, il tira e molla del rinnovo della concessione ad ASPI è una delle tante prove. Il paese è in mano a un esecutivo che non sa prendere una decisione perché ostaggio degli interessi di pochi, che riducono ogni scelta a una trattativa per ottenere quattro poltrone». Commenta in una nota la deputata di Cambiamo! con Toti Manuela Gagliardi.

«Non si può continuare a tenere il Paese in un limbo e vedere esponenti del governo andare in televisione ad annunciare il nulla. In questa maniera il tessuto economico italiano per non morire dovrà essere svenduto al primo offerente e non si può permettere che il comparto strategico delle grandi opere dei trasporti finisca in mano straniera. La De Micheli e Conte prendano decisioni definitive senza continuare a giocare sulla pelle degli italiani» - afferma.