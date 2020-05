Asl 1 Imperiese, prosegue il piano di ripresa delle attività

OSPEDALE DI SANREMO

Prosegue il piano di riconversione dei posti letto all’interno dell’Ospedale di Sanremo. Presso il padiglione Borea dell’Ospedale è stata riattivata la Terapia Intensiva con otto posti letto per pazienti no Covid. E’ stato ripristinato il servizio di emodinamica che, attualmente riguarda le sole attività di emergenza mentre, dal 3 giugno, sarà in funzione anche per l’attività programmata. Al 3° piano del padiglione Borea è disponibile un’ulteriore area di Medicina con 18 posti letto per pazienti no Covid.

Nell’ambito dell’area di degenza no Covid, nei giorni scorsi erano già stati riattivati 19 posti letto di medicina d’urgenza al 1° piano, 7 posti letto UTIC e 6 posti letto di Cardiologia oltre a 18 posti letto di medicina al 4° piano.

L’area di degenza Covid, prevista dalle indicazioni regionali e ministeriali, è suddivisa tra i padiglioni Castillo e Giannoni. Nel Padiglione Borea è predisposta un’area per la valutazione dei pazienti sospetti con tampone negativo.

OSPEDALE DI BORDIGHERA

Nell’ottica del ripristino dei servizi alla cittadinanza, il 1 giugno, al terzo piano dell’ospedale di Bordighera, verrà riattivata la Day Surgery multidisciplinare. Oltre alle sedute ordinarie di ortopedia verranno garantite le sedute di otorinolaringoiatria (Orl), chirurgia, dermatologia, urologia e vascolare.

MEDICINA LEGALE

Dal 25 maggio 2020 sono riprese le attività ambulatoriali della Medicina Legale di ASL1. In questa prima fase, la riattivazione riguarda gli ambiti di Imperia e Sanremo (sede di Bussana), solo su appuntamento telefonico.

Per le prestazioni inerenti il rinnovo patenti, porto e/o detenzione armi, gravidanze a rischio, Contrassegno unico disabili europeo (Cude) è possibile fissare un appuntamento telefonando:

Ambito Sanremo-Ventimiglia: tel. 0184 536447 dal lunedì al giovedì ore 10 – 12

Ambito di Imperia: tel. 0183 537624 dal lunedì al venerdì ore 11 – 13.

Per la Commissione Patenti, gli utenti ai quali è stato sospeso l’appuntamento per l’emergenza COVID, verranno contattati per fissare una nuova convocazione. Per prenotazioni, è possibile telefonare all’ufficio al seguente numero: 0183 537624 dal lunedì al venerdì ore 11 – 13.

Si ricorda che per le pratiche relative all’astensione obbligatoria per gravidanza a rischio è possibile delegare anche un famigliare. Occorre compilare un delega scritta corredata da fotocopia del documento di identità dell’interessata delegante e del delegato.

Commissioni Invalidi Civili: per contatti, telefonare il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 10: sede di Imperia – tel. 0183 537622, sede di Sanremo (Bussana) – tel. 0184 536591.