Asl regionali, Bissolotti (Liguria Popolare): «I privati possono riuscire ad avere al massimo il 15% di gestione totale»

Genova. «In questi giorni si sono verificate molte proteste della minoranza per il tanto temuto “commissariamento” delle ASL regionali. Certo non si spiega tutta questa attività visto che – dice il vice presidente di Liguria Popolare Antonio Bissolotti - in Consiglio Regionale nel luglio 2017, era stato proprio il PD a chiederne la soppressione. Liguria Popolare si è però battuta perché venisse creata A.Li.Sa, come strumento efficace ed operativo di governance e coordinamento».

«A questo – continua Bissolotti - si aggiunge l’accusa alla maggioranza, da parte di PD e 5Stelle, di voler privatizzare la sanità regionale. Ma di cosa stiamo parlando? Secondo quanto indicato nel Piano Socio Sanitario, se solo lo avessero letto, i privati possono riuscire ad avere al massimo il 15% della gestione totale!».

«In chiusura vorrei proporvi il mio pensiero sulle elezioni. Spero vivamente che le tanto discusse ed attese elezioni regionali possano svolgersi alla fine di luglio, perché solo così potremo realmente rendere ancora una volta partecipi i cittadini liguri della politica regionale. Nel caso in cui però, per motivi sanitari, non fosse possibile – conclude Bissolotti - credo che il presidente Toti dovrebbe continuare a governare e portare a termine l’ottimo lavoro di questi anni!».