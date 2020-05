Asilo di San Bartolomeo vandalizzato, Futura Sanremo: «Atto gravissimo»

Sanremo. «E’ assurdo che ci siano ancora persone che possano compiere gesti simili ed inqualificabili» – dichiarano per Futura Sanremo, Leonardo Mazza (segretario provinciale) e Franco Benedetti (segretario circolo di Sanremo).

«Ma che uomo è quello che entra in una scuola dell’infanzia e la devasta? Che ragazzo è quello che impedisce a un bambino di due anni e mezzo di toccare i suoi giochi? Di mangiare al suo tavolino? Approfittando della chiusura per la pandemia in corso.

In questo momento, di grave crisi economico-sociale, siamo tutti chiamati a prenderci le nostre responsabilità, ognuno nel proprio ruolo. Nessuno di noi si senta escluso da questa battaglia di civiltà» – dicono.