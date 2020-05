Taggia. Sissi, la gattina nelle foto, cerca casa. Ha un anno e mezzo ed è sterilizzata.

«Ora è in stallo ad Arma di Taggia e purtroppo fino ad oggi non ha avuto una vita facile. Chiediamo il vostro aiuto per trovare, finalmente, una famiglia che le sappia trasmettere amore, perché se lo merita e sicuramente lei saprà contraccambiare una volta che si sentirà al sicuro» - fa sapere Emanuela.

Per info contattare Emanuela al 3393670333.