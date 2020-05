Approvato Piano territoriale per l’attività di cava, la soddisfazione di Matteo Ambesi di Cambiamo con Toti Presidente di Ventimiglia

Ventimiglia. «Nell’ultimo consiglio regionale è stato approvato il Piano Territoriale dell’attività di cava. Un documento molto importante atteso da vent’anni dal nostro territorio, l’ennesimo importante atto portato avanti e concluso dall’amministrazione guidata dal presidente Giovanni Toti». Così Matteo Ambesi, referente per Cambiamo con Toti Presidente di Ventimiglia.

«Le cave svolgono un ruolo importante nell’economia della nostra regione, attraverso esse si deve passare per la realizzazione delle infrastrutture, per il ripascimento delle spiagge, per la difesa e la tutela della nostra costa.

Attorno a queste realtà, direttamente e indirettamente, sono interessati circa 2000 posti di lavoro, ancora di più preziosi in questo momento difficile che stiamo vivendo a causa dell’emergenza coronavirus. Anche l’imperiese è caratterizzato dalla presenza di aziende che si occupano di attività estrattiva, le quali potranno finalmente lavorare con maggiori garanzie e certezze. Il piano, quindi, permette di mettere ordine nel comparto, garantire il lavoro delle imprese ed allo stesso tempo mettere al centro la tutela del territorio e dell’ambiente. Un grazie all’assessore regionale Marco Scajola per il lavoro svolto e per l’impegno che ogni giorno porta avanti con serietà e passione» - conclude Matteo Ambesi.