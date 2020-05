App Immuni, assessore Viale: «I liguri non saranno cavie del governo»

Genova. «Per quanto mi riguarda i liguri non saranno le cavie di un governo che improvvisa anche sull’App immuni.

Perchè non inizia la sperimentazione la regione Lazio che ha come suo Presidente il segretario del PD?». A dichiararlo è il vicepresidente e assessore alla Sanità ligure Sonia Viale (Lega).

Aggiunge l’assessore ligure: «Se poi anche il Presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini in pratica ha bocciato l’app immuni presentata ieri dal Governo alle Regioni dicendo che fa fatica a capire cosa è e cosa sarà, ci sarà un motivo. Il Governo è corso ai ripari tentando di sbolognare il progetto ad alcune Regioni tra cui la Regione Liguria con una sperimentazione che dovrebbe partire il lunedì o martedì quando ancora non ci sono pareri definitivi e con una serie di quesiti non risolti sollevati addirittura dal COPASIR, comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e senza aver informato i medici di medicina generale che saranno protagonisti e coinvolto gli uffici di prevenzione che dovranno sovrapporre il lavoro dell’app immuni a quello già svolto».

«L’utilità per sconfiggere la pandemia? – conclude la Viale - Tutta da verificare, tra algoritmi, distanze tra i tracciati, durata dei contatti, uso dei dati personali. I liguri saranno le cavie del Governo PD Cinque Stelle ? No grazie».