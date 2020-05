Sanremo. La donazione al Comune e all’Ospedale Civico, è stata fatta dalla signora Elena Sivoldaeva, residente nel Principato di Monaco, premiata quale “Amico di Sanremo” a seguito della donazione dei moduli prefabbricati per la scuola Pascoli, insignita dell’onorificenza di Dama dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sua Altezza Reale il Principe Vittorio Emanuele di Savoia, Duca Di Savoia e Principe di Napoli, oltre che creatrice e designer del brand di gioielleria “Elena Sivoldaeva Exclusive” a Monaco.

I due macchinari, acquistati per 262.300 euro presso un’azienda svizzera, leader del settore, verranno consegnati entro dieci settimane. Con questi nuovi impianti il Laboratorio Analisi della ASL1 potrà processare fino a 1200 tamponi al giorno e potrà triplicare l’attuale capacità diagnostica, passaggio fondamentale in questa fase 2 in cui, vista la graduale riapertura di tutte le attività produttive e commerciali, risulta ancor più determinante un attento e precoce monitoraggio epidemiologico del territorio. Un particolare tecnico importante è che, una volta finita l’emergenza Covid-19, i due nuovi macchinari “MICROLAB STARlet IVD” potranno essere utilizzati anche per altre indagini biomolecolari.

“Siamo molto orgogliosi di questo progetto così importante di cui beneficerà tutto il territorio – commenta il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri – e rinnovo la mia profonda gratitudine a nome di tutta la collettività alla signora Elena Sivoldaeva. In una fase in cui il monitoraggio del territorio risulta essere fondamentale per la prevenzione e la tutela della salute pubblica, come sottolineato da tutti gli esperti del settore, poter triplicare la capacità diagnostica del nostro territorio provinciale diventa un prerequisito essenziale della ripartenza”.