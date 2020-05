Acconciatori sanzionati a Sanremo, Confartigianato di Imperia: «Seguiamo ricorso per ottenere annullamento»

Imperia. La Confartigianato di Imperia si augura che gli auspici ed il sostegno manifestati pubblicamente in questi giorni al proprio rappresentante degli acconciatori, sanzionato per l’iniziativa messa in atto la scorsa settimana a Sanremo, vengano confermati con l’annullamento del provvedimento.

«Questo infatti non è automatico, ma potrà avvenire solo a seguito del ricorso che la Confartigianato stessa sta seguendo, secondo le procedure che sono formalmente necessarie. La Confartigianato ha infatti già avviato l’iter ed i contatti con le Istituzioni interessate.

Come già dichiarato precedentemente, l’intenzione non era assolutamente quella di violare le norme, ma solo di esprimere il grido di dolore delle tante attività, che da due mesi sono chiuse senza avere alcuna certezza sul futuro» - fa sapere Confartigianato Imperia.

La Confartigianato ribadisce il proprio auspicio che sulla vicenda non si attivino inutili speculazioni da propaganda elettorale.