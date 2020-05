Accantonato Odg Lega in Parlamento «Per Governo frontalieri lavoratori di serie b»

Roma. «Il governo accantona l’ordine del giorno della Lega sui frontalieri. Una vergogna che lascia in estrema difficoltà migliaia di frontalieri comaschi e liguri. E’ evidente ormai che per questo governo i frontalieri sono lavoratori di serie B. Inaccettabile! Il sottosegretario Zampa aveva dato parere negativo ma poi ha deciso di riformulare l’ordine del giorno. A noi interessa un impegno vero e certo per i frontalieri e per la loro mobilità, senza se e senza ma. Domani proseguirà il dibattito in aula e la Lega continuerà la battaglia per convincere questo esecutivo a lavorare per riaprire immediatamente il valico della Val Mara e risolvere i problemi di traffico e trasporti con Francia e Principato di Monaco. Non è possibile che ogni mattina queste persone siano costrette a trascorre ore in macchina e percorrere centinaia di Km».

Lo dichiarano i deputati della Lega Nicola Molteni, Flavio Di Muro, Eugenio Zoffili e Alessandra Locatelli.