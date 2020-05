Vallecrosia. Da “Casa Mia Home Quality” si amplia lo Yankee Candle Store.

All’interno del negozio, interamente rinnovato, è possibile trovare una vasta sezione interamente dedicata alle famose candele profumate made in Usa con oltre centocinquanta profumazioni e le collezioni più celebri come Elevation, Millefiori, ma anche edizioni limitate introvabili altrove.

Non solo profumo, le Yankee Candle soddisfano anche il senso dell’udito; il modello Woodwick Candle produce un piacevole e rilassante crepitio di legna che arde grazie alla tecnologia PlusWick che ti farà sentire come in una confortevole stanza con il caminetto accesso.

Non solo Yankee Candle, infatti da “Casa Mia” potrai trovare anche i prodotti per la casa Nuncas, gli utensili da cucina Tescoma e le bottiglie riutilizzabili Chilly Bottles per conservare le tue bevande calde e fredde.

Tutti i clienti possono richiedere la fidelity card dedicata all’universo Yankee Candle: ad ogni acquisto riceverai un bollino e una volta raggiunto il traguardo ti aspetta una fantastica sorpresa.

“Casa Mia Home Quality” si trova in via Colonnello Aprosio 182, per maggiori informazioni visita la pagina Facebook.