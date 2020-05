A Bordighera il mercato ambulante si allunga. Comune al lavoro per la riapertura

Bordighera. Dalla Rotonda di Sant’Ampelio fin quasi ai “Pennoni”: si allunga per consentire agli ambulanti di mantenere le distanze di sicurezza il mercato del giovedì. Lo ha deciso l’amministrazione comunale, che proprio in queste ore è impegnata in un confronto con le associazioni di categoria per delineare quelle che saranno le disposizioni da attuare per un mercato a prova di Covid-19.

«Siamo la prima città ad aver chiuso il mercato suscitando polemiche – dichiara il sindaco Vittorio Ingenito – Ma siamo anche il primo tra i comuni più grandi a riaprirlo. Sarà necessario, però, adottare un protocollo di sicurezza per evitare possibili contagi».

Sarà ovviamente necessario mantenere il distanziamento sociale, i commercianti dovranno indossare guanti monouso e averne anche per i clienti che vorranno toccare la merce. Non potranno essere venduti abiti usati. Tra gli altri divieti anche quello di compiere attività motoria sul lungomare durante il mercato. Alla polizia locale verrà dato incarico di effettuare controlli a tappeto per verificare che tutti rispettino le regole, mentre i volontari della protezione civile illustreranno agli astanti le regole di comportamento da seguire.

Il Comune, da parte sua, ha inoltre preparato una cartellonistica informativa da installare nell’area mercatale. Si potrà tornare a fare acquisti tra i banchi giovedì 21 maggio.