5 per mille per la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

Sanremo. Anche per l’anno 2020 la normativa vigente prevede, in sede di dichiarazione dei redditi, la possibilità per il contribuente di scegliere la destinazione di una quota pari al cinque per mille dell’IRPEF, che non è in alternativa a quella dell’otto per mille e non costa nulla. La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo rientra tra gli enti presenti nell’elenco permanente degli iscritti che possono beneficiare del 5xmille.

Al fine di aiutare la fondazione occorre apporre la firma nell’apposito riquadro: “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nel settore di cui all’art. 10, c. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 460 del 1997″, indicando il seguente codice fiscale 01329240087.