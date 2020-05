2 giugno, Di Muro: «Assessore Gagliano vuole negare la piazza per manifestazione indetta da Salvini»

Imperia. «L’assessore del Comune di Imperia Antonio Gagliano (lista civica, ex Lega) vuole negare la piazza da me richiesta per la manifestazione del 2 giugno a Imperia indetta da Matteo Salvini. Caro assessore, forse sei stato mal consigliato, ma la lettera che mi hai inviato per negare la piazza è palesemente illegittima nella forma e nella sostanza». Lo dichiara il deputato Flavio Di Muro (Lega), che si è visto recapitare una lettera di diniego per la manifestazione indetta per il 2 giugno dall’assessore imperiese.

«Non è l’amministrazione comunale a disporre della libertà di manifestazione, garantita dalla Costituzione – dichiara Di Muro -. Il DPCM fonte del diritto superiore e specifica rispetto al Regolamento del Consiglio comunale ha riconosciuto nel Questore colui che può o meno autorizzare una manifestazione; il Questore ha già autorizzato la manifestazione. Nella lettera indirizzata al Sindaco (una lettera di cortesia perché non necessito di autorizzazione) trovo singolare che mi risponda un assessore (!) per negarmi un’autorizzazione che peraltro non gli ho chiesto».

Aggiunge Di Muro: «Il richiamo al Regolamento comunale con cui l’assessore motiva il rigetto è privo di fondamento in quanto lo stesso tratta di “occupazione suolo pubblico” cosa mai chiesta. Non ci saranno sedie, tavoli, ecc, come appunto ho specificato nella mia lettera». Inoltre, «il richiamo a specificare la “tipologia dell’attività” è ben descritta nella mia lettera (mi pare chiaro!), perché il Questore l’ha capito e l’assessore no?!? Il richiamo a rispettare “misure di prevenzione”, alle quali tengo particolarmente, non deve farle l’assessore. Possono essere prescrizioni del Questore che, peraltro, non ha ritenuto di fare in quanto già previste nella mia istanza».

«Pertanto – conclude il deputato – confermo l’invito ai liberi cittadini di Imperia e provincia a partecipare alla manifestazione il 2 GIUGNO ALLE ORE 10.00 IN PIAZZA SAN GIOVANNI A IMPERIA per manifestare contro le misure fiscali di questo Governo. P.S.: Assessore Gagliano ti aspettiamo in piazza con noi!».