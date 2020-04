Volpi, caprioli, cinghiali e lupi. Le immagini catturate in Val Nervia in un video che emoziona

Ventimiglia. C’è un capriolo ferito che raggiunge la pozza per trovare un po’ di ristoro. Ci sono gruppi di cinghiali che giocano a ruzzolare nel fango e si grattano il dorso. E ancora le volpi, che si divertono a rincorrersi in una sorta di “nascondino” animale tra la bassa vegetazione. E poi la civetta, che vola bassa, sotto le fronde degli alberi, nella sua caccia notturna; uno scoiattolo dal manto scuro veloce e guardingo; i tassi che camminano rapidi e un po’ goffi. Una faina si alza sulle due zampe anteriori e si guarda intorno, guardinga. Poco dopo compare un lupo, dal manto argenteo. Un altro si ferma davanti alla telecamera nascosta, e mostra il suo profilo maestoso e lo sguardo intenso.

Sembra un film di Walt Disney: un remake di Bambi con gli animali che giocano nel bosco. Invece sono le immagini catturate da una fototrappola installata nei pressi della “pozza magica”, in Val Nervia. L’occhio elettronico, e il montaggio di Gioele Manfredi, regalo in quattro minuti uno spaccato di vita in natura: l’equilibrio di un ecosistema dalla fauna ricca e variegata che ruota intorno a una pozza d’acqua, non sempre limpidissima, ma fondamentale.

Lontano dall’uomo, gli animali vivono liberamente, rispettando ritmi ed equilibri che non ci è dato conoscere, ma solo ammirare, e che non abbiamo nessun diritto di modificare.