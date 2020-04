Imperia. Il Liceo Vieusseux, che in queste settimane ha sperimentato una proficua esperienza di didattica a distanza e videolezioni, ha pensato di mettere a disposizione di un pubblico più ampio le sue risorse umane e culturali, inaugurando un blog dal titolo “Viaggiando con il Vieusseux – Oggi ti parlo di…”

È una proposta multidisciplinare, con cui i docenti si mettono in gioco per regalare, in questi giorni “sospesi”, pillole di cultura, spunti di riflessione, piccole dosi di bellezza, parlando di ciò che più amano. I video saranno disponibili sul canale YouTube e sul sito della scuola, in un’apposita pagina dedicata al blog.

Al momento, sono previsti interventi a cura dei seguenti docenti:

Prof.ssa Antonella Artuso (Arte)

Prof.ssa Camilla Berio (Lettere)

Prof.ssa Sabina Cerzosimo (Informatica)

Prof.ssa Paola Consiglio (Lettere)

Prof. Giorgio Durante (Filosofia)

Prof. Angelo Quaglia (Fisica)

Prof.ssa Lidia Rianna (Arte)

Prof.ssa Barbara Rusponi (Lettere)

Prof. Daniele Vaccaro (Scienze)

«L’elenco degli interventi è in continuo aggiornamento. Restate sintonizzati sui canali Vieusseux, per viaggiare con il Liceo, tenendo a portata di mano la valigia dell’immaginazione. Vieusseux, distanti ma vicini» – fanno sapere dal liceo.