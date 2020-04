Viabilità, Pastorino (Leu): «Preoccupazione per crollo ponte Caprigliola»

Genova. «Il ponte di Caprigliola, che collega Santo Stefano Magra ad Albiano, è crollato poco fa. Apprendo questa tragica notizia confidando che, come al momento mi giungono aggiornamenti, non vi siano vittime.

Al momento si è a conoscenza di un solo ferito, un corriere. Vivo con ansia e preoccupazione questa fase in cui i soccorsi sono al lavoro per accertare l’entità di questo disastro». Lo dichiara in una nota il deputato genovese Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.