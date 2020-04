Ventimiglia. “Spesa solidale” del Sestiere Auriveu per aiutare le famiglie in difficoltà.

«Con enorme piacere il presidente Alessio Garra, insieme al suo direttivo e a tutti i componenti tamburini, sbandieratori, attori e vogatori del Sestiere Auriveu, ha fatto una spesa solidale che stamattina è stata consegnata al point in via Sottoconvento a Ventimiglia per aiutare le famiglie in difficoltà nel pieno dell’emergenza sanitaria da coronavirus» – fa sapere il Sestiere Auriveu.