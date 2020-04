Ventimiglia, principio di incendio in appartamento. Intervento dei vigili del fuoco

Ventimiglia. Intervento dei vigili del fuoco al civico 98 di via Cavour per un principio di incendio nella camera da letto di un appartamento. Al momento non si conosce l’origine delle fiamme. L’inquilina dell’appartamento, a scopo cautelativo, è stata portata in ospedale.

Nella notte, i pompieri sono intervenuti anche a Imperia, in via Filippo Airenti, per spegnere il rogo che ha bruciato una palma e interessato altre piante. Non si esclude il dolo.