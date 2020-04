Ventimiglia piange Pasquale Zoccali. Spinosi: «Uomo mite e di cuore»

Ventimiglia. E’ grande il cordoglio a Ventimiglia per la morte di Pasquale Zoccali. L’uomo, sessantenne, era conosciutissimo in città. In molti lo ricordano per la sua disponibilità e per il suo animo gentile.

A darne notizia, con un affettuoso ricordo, è stato il presidente del consiglio comunale Andrea Spinosi: «Ciao Pasquale…Persona mite e di cuore… Adesso lì dove sei sicuramente sarai subito in pista per fare le commissioni e dare una mano….sono triste», ha scritto»,

Pasquale abitava in via Gallardi, nei pressi dell’edificio dei frati maristi. Una persona semplice, sempre disponibile a fare commissioni per gli altri, come pagare le bollette o sbrigare piccole pratiche.

Centinaia i messaggi di cordoglio per la sua morte.