Ventimiglia, partecipa alla raccolta di mascherine per la casa di riposo San Secondo: i ringraziamenti

Ventimiglia. La parafarmacia Valle e Just protein hanno partecipato alla raccolta di mascherine per la casa di riposo San Secondo di Ventimiglia Alta.

«Vorrei ringraziare pubblicamente la parafarmacia Valle e Just protein sempre del dottor Valle per aver partecipato e contribuito alla raccolta di mascherine per la casa di cura San Secondo di Ventimiglia. In questo momento la casa di cura ha bisogno urgente di tutte monouso in quanto hanno dei malati Covid-19 nella struttura. Se qualcuno volesse partecipare all’acquisto di tali presidi o sapesse dove reperirli può rivolgersi a Just protein in via della Stazione a Ventimiglia. Sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato» – scrive Pinuccia Tedeschi.